الأهلي يؤكد عودة حسين السيد في الصيف بعد انتهاء التجربة السعودية

صرح مجلس إدارة النادي الأهلي عن عودة حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب إلى نادي الاتفاق السعودية، وذلك لرغبة المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق وخاصة الجبهة اليسري، في ظل التأهل الذي ظهر به اللاعب بالدوري السعودي وإثبات ذاته وكفاءته طوال فترة إعارته.

ومن المفترض أن يحصل اللاعب على فترة راحة ومن ثم ينتظم في تدريبات المارد الأحمر، بينما لم يكشف المارد الأحمر عن مصير اللاعب من حيث القيد بالموسم الجديد أو رحيله من جديد وإعارته إلى أحد الأندية السعودية الأخري، وإن كان الأقرب هو التمسك باللاعب بين صفوف الأهلي وعدم الاستغناء عن خدماته الفنية خلال الفترة المقبلة.