اتحاد الكرة يعلن عن موعد انطلاق الدوري الجديد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريده على الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز الجديد 2019-2020، وذلك في منتصف شهر سبتمبر القادم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على استكمال بطولة كأس مصر بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تستمر حتى 19 من شهر يوليو القادم، على أن تنتهي بطولة الدوري الحالي بعد أمم أفريقيا، وذلك عقب تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كما استقر الاتحاد على إقامة مباريات الأهلي أمام الزمالك والمقاولون بعد انتهاء أمم أفريقيا، على أن تقام مباراة الإسماعيلي قبل انطلاق البطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، لتصبح بذلك الأخيرة له قبل انطلاق أمم إفريقيا.