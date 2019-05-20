شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: 3 مواجهات تفصلنا عن حسم الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلى أن فريقه تخطى محطات صعبة في بطولة الدوري ولكن في النهاية الفريق يلعب على بطولة، فكل مباراة يخوضها الأهلي ليست نهاية ولكن بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثا عن الفوز باللقب.

وقال سليمان:"هناك 3 محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب، وتركيزنا في الوقت الحالي ينصب على مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام"

وشدد مدرب حراس الأهلي على أن تقييم مباريات الأهلي والاسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أية مباراة أو ترتيبهما في جدول المسابقة كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي والزمالك، فدائما ما يقدم الإسماعيلي مباريات قوية أمام الأهلي، وهو ما يؤكد على أن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي، ويواصل حصد الثلاث نقاط، مشيراً إلى أن الإسماعيلي حصل على دفعة معنوية من خلال الفوز الذي حققه على الداخلية مع الجهاز الجديد في المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي.

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