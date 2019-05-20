شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيوبى "تسيما" مساعدا لجريشة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، الاثيوبي "باملاك تسيما" حكما للفيديو في لقاء الوداد البيضاوي والترجي التوتسي يوم الجمعة المقبل بالمغرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقود تسيما طاقم حكام الفيديو var كلا من السنغالي جبريل كمارا، والانجولي دوس سانتوس.

الجدير بالذكر أن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، هو حكم الساحة في المباراة المرتقبة بين الوداد والترجي، ويعاونه السودانى وليد أحمد على، والجزائرى عبد الحق تشالى وحكم رابع بيرنارد كميل من سيشل.