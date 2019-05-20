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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد رامى ربيعة السادس والعشرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وكتبت صفحة الأهلى: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامى ربيعة..نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".
ويكمل رامي ربيعه عامه رقم 26، حيث ولد مدافع الأهلي في 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010.
وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد .
رامى ربيعه
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