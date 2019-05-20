شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى المقاولون العرب بسبب تعديل اللائحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى للمقاولون العرب أزمة كبرى بسبب رغبة عماد النحاس فى تعديل اللائحة خلال المباراتين المقبلتين على أمل تحقيق المركز الرابع بجدول الدورى والذى يتيح لصاحبه المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية .
ورغم النجاحات التى قدمها عماد النحاس مع المقاولون العرب إلا أن رغبته اصطدمت بقرار المشرف العام على فريق الكرة الرافض لأى تعديل وهو ما أدى لظهور حالة من الضيق لدى المدير الفنى .
وقد اكد مصدر مسئول أن عماد النحاس طالب من المشرف العام على فريق الكرة بضرورة تعديل اللائحة فى المباراتين المقبلتين للحفاظ على حظوظ الفريق فى المنافسة على المركز الرابع خاصة وأن لديه مبارتين غاية فى القوة والندية ، إلا أن طلبه قوبل بالرفض .
يحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع ولديه مباراتين متبقيتين مع الأهلى وبتروجت.
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