إكرامى عبد العزيز مديرا فنيا لطهطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة طهطا على تعيين إكرامى عبد العزيز نجم المحلة الأسبق مديرا فنيا للفريق الكروى الذى ينافس بالمجموعة الأولى لفرق الصعيد بدورى القسم الثانى.
ويسعى فريق طهطا للمنافسة فى الموسم المقبل على الصعود للأضواء بعدما نجحوا هذا الموسم فى البقاء بالدورى عقب تحقيقه للعديد من الانتصارات لعل أبرزها الفوز على أسوان صاحب إنجاز الصعود بهدفين نظيفين.
وكان طهطا قد صعد الموسم المنقضى من القسم الثالث للقسم الثانى، إلا أنه نجح فى تحقيق العديد من الانتصارات التى جعلته يستمر فى المسابقة، بالرغم من هبوط بعض الأندية ذائعة الصيت مثل النصر للتعدين.
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