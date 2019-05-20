وفد من الـ"NBA" الأمريكى يزور الزمالك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مسئولو نادى الزمالك اليوم وفداً من دورى السلة الأمريكى NBA لعقد جلسة مع المسئولين والجهاز الفنى لفريق السلة لمناقشة مشاركة الفريق فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة. ويشارك الزمالك فى البطولة الأفريقية المقبلة بعد تتويجه ببطولة الدورى بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة. Advertisements ومن المقرر أن يعقد الـ NBA اجتماعات فى أنجولا على هامش نهائيات البطولة الأفريقية التى يشارك فيها من مصر فريق سموحة. ويغادر غدا إلى أنجولا طارق سعيد مدير فريق سلة الزمالك لحضور الاجتماعات التى تناقش النظام الجديد للبطولة.

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