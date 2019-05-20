شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق مروان محسن مهاجم الأهلى فى مواجهة فريقه الأخيرة أمام إنبى، وسجل هدفا فى اللقاء الذى أقيم ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ”الخليج 365” يسلط الضوء فى السطور التالية على أبرز أرقام مروان محسن مع الأهلى بالموسم الحالى. عدد المباريات: 23 الدورى: 16 Advertisements دورى أبطال أفريقيا: 7 عدد الأهداف: 6 صنع:3 معدل دقائق اللعب: 1154 معدل التهديف: هدف كل 144 دقيقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.