شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر صلاح "فخر الزملكاوية الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمر صلاح، حارس مرمى نادى الزمالك، فى الحصول على إشادات واسعة من جمهور القلعة البيضاء بعد الأداء القوى الذى ظهر عليه فى لقاء ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بالرغم من خسارة الأبيض بنتيجة 1 /0.

عمر صلاح قدم أداءً مميزًا ونجح فى التصدى للعديد من الهجمات الخطرة، والحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن الهجمة المرتدة للفريق المغربى حرمته من نظافة شباكة حتى صافرة الحكم.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس على حارس الأبيض فى الصور التالية:



عمر صلاح



عمر صلاح بالبدلة

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عمر صلاح بالكاجوال



عمر صلاح برفقة عماد السيد و جنش



عمر صلاح فى المطار



عمر صلاح فى غرفة خلع الملابس