شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع فى المباراة الواحدة ببطولة امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، 5 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم افريقيا، فى حال رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

وتنطلق بطولة امم افريقيا 2019 المقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية فى 19 يوليو 2019، وأكد القائمون على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبالاً من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر و زيمبابوي والمباراة النهائية في 19 يوليو 2019.