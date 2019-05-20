شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يكتب شهادة اعتماده بالأهلى بعد هدفه فى مرمى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد يوم يؤكد التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضبة بركان المغربى، أنه سيصبح صفقة رابحة بكل المقاييس للنادى الأهلى حال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لابا كودجو كتب شهادة اعتماده لدى إدارة الأهلى والجماهير الحمراء بعد ظهوره بشكل طيب خلال مواجهة الزمالك، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى نجح خلالها فى إحراز هدف الفوز للفريق المغربى، الأمر الذى حفز إدارة الأهلى أكثر وأكثر لإنهاء صفقة المهاجم التوجولى.

Advertisements

وينتهى عقد لابا كودجو مع نهضة البركان بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى لن تتكلف القلعة الحمراء مبلغا كبيرا لشرائه وسيقتصر الأمر على راتبه.

وانتقل كودجو إلى نهضة البركان المغربى صيف 2016 مقابل 100 ألف دولار، وسجل معه 45 هدفاً خلال المشاركة فى 100 مباراة، وقضى موسمه الأخير بدون تجديد عقده مع النادى المغربى الذى سيشارك ضد الزمالك فى نهائى الكونفدرالية.