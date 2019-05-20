تقرير.. كيف فشل الزمالك في معادلة الرقم القياسي القاري للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرم نهضة بركان المغربي ضيفه الزمالك من معادلة الرقم القياسي التاريخي للأهلي في المسابقات الإفريقية، بعدما استقبلت شباك الأبيض هدفا قاتلا أفسد مخططهم في لقاء الذهاب بنهائي كأس الكونفدرالية.

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام نهضة بركان سجله التوجولي لابا كودجو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، بانتظار تحديد بطل المسابقة في لقاء العودة بمصر يوم الأحد المقبل.

750 دقيقة بدون هدف

استقبل دفاع أبناء ميت عقبة أول هدف في الكونفدرالية بعد الحفاظ على نظافة الشباك في السبع مباريات الماضية، وتحديدًا منذ تعادله (1-1) مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ومنذ استقبال الزمالك لهدف على يد بترو أتلتيكو في الدقيقة 60، حافظ الفريق على نظافة شباكه لمدة 750 دقيقة متتالية من أصل التسع مباريات، حتى تلقت الهدف القاتل أمام نهضة بركان في الدقيقة 90+4.

وبعد تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو، فاز على الفريق الأنجولي (0-1)، قبل اكتساح جورماهيا (4-0)، وتعادل سلبيا مع كل من نصر حسين داي وحسنية أكادير، قبل الفوز على أكادير والنجم الساحلي (1-0)، ثم تعادل مع النجم سلبيا في سوسة، قبل الخسارة من نهضة بركان (1-0).

ليحافظ دفاع الفريق الأبيض على نظافة شباكه لمدة 750 دقيقة متتالية تقريبًا دون استقبال أي هدف، بواقع 30 دقيقة أمام بترو أتلتيكو، والسبع مباريات التالية، ثم 90 دقيقة أمام نهضة بركان، قبل أن يوقف كودجو السلسلة.

وبالتالي حُرم الزمالك من معادلة الرقم القياسي التاريخي للأهلي، صاحب أطول صمود دفاعي في تاريخ الفرق المصرية بالمسابقات الإفريقية، والذي استمر لمدة 781 دقيقة منذ 13 عامًا دون أن تهتز شباكه في دوري الأبطال والسوبر.

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الرقم القياسي للأهلي

الأهلي حقق رقمه القياسي بين عامي 2005 و2006، وتحديدًا منذ 25 سبتمبر 2005 حتى 15 يوليو 2006، حين حافظ الحارس المخضرم عصام الحضري على نظافة شباكه طوال أكثر من 8 مباريات متتالية، وتحديدًا 781 دقيقة متتالية.

وبدأت سلسلة "الكلين شيت" للأهلي منذ اهتزاز شباكه أمام الزمالك نفسه بهدف حازم إمام في الدقيقة 74 من عمر المبارة التي انتهت بفوز الأحمر (2-1)، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2005.

وحافظ الأهلي بعدها على نظافة شباكه بعد الفوز على الزمالك (2-0) في إياب نصف النهائي، قبل أن يتعادل في المباراة النهائية مع النجم الساحلي التونسي (0-0) ذهابا قبل الفوز عليه في مصر (3-0)، ليحصد لقب المسابقة.

وفي النسخة التالية للمسابقة، استطاع رجال المدرب الأسطوري مانويل جوزيه استكمال السلسلة، بعد الفوز على توسكر الكيني (0-2) و(3-0) بدور الـ32، قبل التعادل مع رينيسيمينتو الغيني (0-0) والفوز عليه (4-0) بدور الـ16.

واستمرت "الكلين شيت" للمباراة الثامنة على التوالي في كأس السوبر الإفريقي أمام الجيش الملكي المغربي يوم 24 يونيو 2006، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح (4-2).

دامت السلسلة حتى الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة الافتتاحية لدور الثمانية (المجموعات) بدوري الأبطال، حين خسر الأهلي بهدف نظيف أمام الصفاقسي التونسي على ملعب الطيب المهيري في 15 يوليو 2006.

ليتوقف الرقم القياسي للأهلي عند 781 دقيقة دون استقبال أي هدف، بواقع 16 دقيقة أمام الزمالك في دوري الأبطال 2005، والثماني مباريات التالية، ثم 45 دقيقة أمام الصفاقسي في دوري الأبطال 2006 قبل هدف عصام المرداسي.