نهائي دوري أبطال أوروبا يشهد تغييرًا غير مسبوق في اللوائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أكد نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه سيكون مسموحًا له باستخدام 12 لاعبًا على دكة بدلاء الفريق خلال المواجهة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بدلًا من سبعة لاعبين فقط كما كانت اللوائح تنص في النسخ الماضية للبطولة.

ويحتضن ستاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر، في التاسعة مساء الأول من يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" في صيف عام 2018 عن إجراء تعديلات على لوائح بدولة دوري أبطال أوروبا، جاء بينها السماح لطرفي المواجهة النهائية باستخدام قائمة اللاعبين كاملة في المباراة، بدلًا من اختيار سبعة بدلاء فقط.

كما سيكون متاحًا للفريقين للمرة الأولى في المواجهات النهائية إجراء تبديل رابع بالإضافة للتغييرات الثلاثة الأساسية، في حالة امتداد المواجهة لوقت إضافي، وهو ما حدث في الأدوار الإقصائية بالنسخة الحالية.