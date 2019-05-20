مدير المنتخب يتحدث لمصراوي عن.. موعد قائمة أمم أفريقيا.. وموقف صلاح والنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن الإعلاع عن قائمة المنتخب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 سيكون خلال اسبوع.

وتتواجد مصر ضمن المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

وقال لهيطة في تصريحات لـ"الخليج 365" "سيتم الكشف عن قائمة المنتخب للبطولة الأفريقية خلال اسبوع، سأقوم بإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 11 يونيو المقبل".

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وواصل "الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال لم يطلبا الانضمام لمعسكر منتخب مصر بعد يوم 6 من شهر يونيو حتى الأن".

ويستعد محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو مع ليفربول أمام توتنهام، بينما يستعد النني للتواجد مع أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي يوم 29 من مايو.

وأضاف "في حالة وجود أي طلب من صلاح والنني سيكون القرار الأخير للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر".

واختتم "كل الخيارات متاحة أمامنا بشأن حكام وديتي غينيا وتنزانيا، أرسلت لهما خطابات بشأن اسناد المباراة لحكام دوليين مصريين، ننتظر ردهما".