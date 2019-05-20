محمد فضل: تقديم التميمة بحضور الرئيس السيسي حدث تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن تقديم تميمة المسابقة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر حدثًا تاريخيًا، مشيرًا إلى إنه يجري الوقوف على آخر استعدادات الملاعب لاستضافة البطولة.

وقال فضل، في تصريحات تلفزيونية لـ"صدى البلد": "تنظيم أمم إفريقيا تحدي كبير، ونسعى لإظهار صورة مصر بشكل لائق، والشركة التي صممت التميمة هي الشركة المصممة لتميمة كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية 2020".

وأضاف: "تقديم تميمة كأس الأمم الإفريقية في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر حدثًا تاريخيًا ويعلي من قيمة البطولة، ولأول مرة في الرياضة المصرية يتم عمل فيديو للتميمة".

وأوضح: "بدأنا التحضير لملف التميمة منذ شهرين بالتعاون مع شركة (أروما)، وطرحت عليهم الفكرة بتصميم ولد صغير يمثل مستقبل مصر ويدعى "توت"، نسبةً لأحد ملوك الفراعنة توت عنخ آمون".

وأكمل: "توجهت بالتصميم إلى شركة في لندن لإخراجها بالشكل الجديد، ومن قام بعمل التمثال مصري الجنسية، وشركة (تذكرتي) تتولى مهمة إصدار التذاكر الخاصة بمباريات البطولة، تحت إشراف جهات رقابية".

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وواصل: "جميع قطاعات الدولة المصرية تقدم كامل الدعم حتى تخرج البطولة بالشكل اللائق على كافة الأصعدة، سواء أمنيا أو سياحيا أو إعلاميا أو استثمارايا، وكذلك على مستوى استقبال الوفود".

وتابع: "القائمون على ملف اللجنة المنظمة للمسابقة عددهم كبير، والجميع يعمل بلا راحة في كل الاتجاهات حتى تخرج البطولة بشكل مشرف لبلدنا".

وأوضح فضل أن العمل لا يزال مستمرا بشأن تجهيز الملاعب المضيفة للمباريات، قائلا: "سترون إستادات عالمية، دوري ليس تنظيميًا فقط بل فني أيضًا باعتباري لاعب كرة سابق، ويهمني توفير مناخ رياضي جيد للمنتخبات".

وأشار مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية في ختام تصريحاته إلى استعداد 5 ملاعب لاستقبال المباريات بدءً من يوم 25 مايو، في حين يصبح استاد القاهرة جاهزًا مطلع شهر يونيو المقبل، وتحديدًا يوم 7 أو 8 يونيو بحد أقصى".

يذكر أن مصر ستحتضن مسابقة كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمشاركة 24 منتخبًا.