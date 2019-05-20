رسميا.. كروس في ريال مدريد حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن تمديد عقد لاعب وسطه الألماني الدولي توني كروس.
وجدد الريال عقد كروس لثلاثة أعوام إضافية حتى 2023.
ويعقد صاحب الـ29 عامًا مؤتمرا صحفيا في سانتياجو برنابيو اليوم الاثنين للحديث عن عقده الجديد مع النادي الملكي.
وانتقل كروس إلى ريال مدريد في 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.
يُذكر أن كروس فاز خلال مسيرته مع النادي الملكي بـ12 لقبا خلال خمسة مواسم.
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