5 أرقام سلبية بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تلقى فريق الزمالك خسارة قاتلة على يد مضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب "البلدي" ببركان، ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ورغم خسارة الزمالك موقعة الذهاب إلا أن ما زال الأبيض لديه الفرصة في تحقيق اللقب الإفريقي حيث سيكون باحتياج للفوز بفارق هدفين، في المقابل أمام بطل المغرب نهضة بركان طريقين وهما التعادل السلبي أو الإيجابي للحصول على اللقب أو الفوز بأي نتيجة للتتويج.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز خمسة أرقام بعد خسارة الزمالك من نهضة بركان:

- كودجو يحطم السلسلة

استطاع المهاجم التوجولي لابا كودجو أن يحطم سلسلة محافظة الزمالك على نظافة شباكه بعد سبع مباريات متتالية لم يتعرض فيها الفريق الأبيض لأي هدف.

مهاجم فريق نهضة بركان نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقة القارية إلى ثمانية أهداف لينفرد بصدارة الهدافين متفوقًا على وليد بخيت لاعب الهلال السوداني بفارق هدف.

- تفوق مستمر

واصل فريق نهضة بركان محافظته على سلسلة اللا هزيمة على ملعبه وبين جماهيره للمباراة الثامنة، حيث نجح الفريق البركاني في تحقيق الفوز بسبع مباريات مقابل تعادل وحيد.

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بطل المغرب خلال مبارياته الثمانية استطاع أن يسجل 22 هدفًا بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

- الفوز الأول

استطاع فريق نهضة بركان أن يكتب انتصاره الأول على الأندية المصرية بعد تجربتين سابقتين كانت أمام فريق المصري البورسعيدي في دور المجموعات بالنسخة الماضية بمسابقة الكونفدرالية.

وخسر نهضة بركان لقاء العودة أمام المصري بهدف دون رد في بورسعيد، بعدما تعادل الفريقان سلبيًا في المغرب.

- خسارة ثالثة

رغم تفوق الزمالك على الأندية المغربية في تاريخ اللقاءات، إلا أن الأبيض تلقى خسارته الثالثة من أصل 18 مباراة.

واستطاع الزمالك خلال تاريخ مبارياته أمام الأندية المغربية أن يحقق نتيجة الفوز في عشر مباريات مقابل خمس تعادلات.

- ضربة ثالثة

لم يحقق الزمالك بقيادة كريستيان جروس سوى انتصار وحيد خلال مبارياته الثمانية التي خاضها خارج ملعبه في الكونفدرالية، بعد الفوز على بترو أتلتيكو في أنجولا بنتيجة (1-0) بدور المجموعات، مقابل 4 تعادلات وثلاث هزائم.