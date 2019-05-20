فيديو: رونالدو يضرب نجله في احتفالات التتويج بالكالتشيو

ضرب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجله كريستيانو جونيور في احتفالات التتويج بلقب الدوري الايطالي مساء الأحد. من دون قصد كان يحمل رونالدو جائزة التتويج لكنها اصطدمت برأس نجله الذي اشتكى من شدة الضربة. إليكم الفيديو: Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5 — ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019

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