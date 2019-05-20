نجم السيتي يرشح ليفربول للقب الأوروبي

رشح لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني إيلكاي غوندوغان، فريق ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي ليفربول مع مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وقال غوندوغان في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية: “أكن كل الاحترام لروح فريق توتنهام، ولكن افترض أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لن يفرط في اللقب”.
وأضاف اللاعب الألماني: “لكن النهائي مباراة تمتد لـ90 دقيقة وأي شيء قد يحدث”.
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