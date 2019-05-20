رسميًا.. توني كروس مستمر في صفوف ريال مدريد لـ 4 مواسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد نجم خط الوسط الألماني، توني كروس لمدة 4 مواسم. وكان ريال مدريد أعلن عبر موقعه الرسمي، إستمرار اللاعب توني كروس، مع الفريق بعد أن جدد عقده حتى موسم 2023. بعد أن جدد عقده حتى موسم 2023. وانضم توني كروس إلى ريال مدريد في صيف 2014، محققًا مع الفريق لقب دوري أبطال اوروبا 3 مرات، ولقب كأس العالم للأندية 4 مرات. يذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت تشير إلى ان كروس، بصدد الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم، قبل أن يحسم الفريق الملكي الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب بالتجديد له.

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