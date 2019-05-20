أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد الشيخ من الناحية الطبية بعد مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لمواجهةالإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.
وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة في الظهر وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته أمس بعد مشاركته في مران الفريق بصورة طبيعية.
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين للمحطات الحاسمة في بطولة الدوري العام بعد وصول المسابقة إلى الأمتار الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يؤكد جاهزية أحمد الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.