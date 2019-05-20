الجهاز الفني للأهلي يطمئن على حالة سعد سمير

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سعد سمير الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فيالمران الجماعي.
وأدى سعد جلسة في الجيم أمس وحرص الجهاز على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته والمشوار الذي قطعه
وبدأ سعد سمير تنفيذ بعض التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج المحدد له، بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
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