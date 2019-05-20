دوري أبطال آسيا.. العين يبحث عن وداع مشرف.. والهلال يسعى لإنتصار جديد

تنطلق اليوم الأثنين منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال آسيا، وقد تحددت بشكل كبير الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16، في حين تبحث بعض الأندية العربية عن وداع المسابقة بشكل جيد، بعد سلسلة النتائج المخيبة.

وتشهد المجموعة الثالثة إستضافة فريق العين الإماراتي لفريق إستقلال طهران الإيراني، على استاد هزاع بن زايد.

وهو لقاء يعد تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث فقدا أي فرصة في التأهل لدور الـ 16 من البطولة.

فيحتل استقلال طهران المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وحتى في حالة فوزه وتساويه في النقاط مع الدحيل صاحب الوصافة، فإن الفريق القطري متفوق في المواجهات المباشرة بينهم.

أما العين الإماراتي، فسيبحث عن وداع البطولة بشكل لائق، فهو يحتل المركز الأخير في المجموعة بنقطتين فقط، دون تحقيق أي فوز خلال دور المجموعات، مما يجعله يحاول تحقيق الإنتصار اليوم أمام استقلال طهران.

موعد مباراة العين الإماراتي واستقلال طهران الإيراني :

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتبدأ في التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي وإستقلال طهران الإيراني:

يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 3

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وعلى الجانب الأخر في مباريات المجموعة يلتقي كل من الهلال السعودي

والدحيل القطري، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على موقف الفريقين في ترتيب المجموعة، فالهلال يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفه الدحيل، بـ 8 نقاط.

وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة، إنتهت بفوز الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو ما يجعل الدحيل يبحث عن الإنتصار خلال مواجهة اليوم.

وكان الهلال هو الفريق الوحيد بالمجموعة الذي تمكن من الفوز على الدحيل، وهو ما يجعل الفريق القطري أكثر رغبة في تحقيق الإنتصار.

موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري :

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتبدأ في التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والدحيل القطري:

يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 1