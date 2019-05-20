غداً.. الأهلي في معسكر معلق استعدادا الإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرا مغلقا مساء غد الثلاثاء في الإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرجالعرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.
و يخوض الفريق مرانه غدا على ملعب التتش ويعقبه إعلان قائمة
ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج بالبطولة والحفاظ على اللقب.
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