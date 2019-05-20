طارق سليمان: الإسماعيلي إحدى محطات الأهلي نحو الدوري

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تخطى محطات صعبة في بطولة الدوري، ولكن في النهاية الفريق يلعب على بطولة، فكل مباراة يخوضها الأهلي ليست نهاية، ولكن بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثًا عن الفوز باللقب.
وأضاف سليمان: "هناك 3 محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب، وتركيزنا في الوقت الحالي ينصب على مباراة الإسماعيلي، التي تقام مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الجيش ببرجالعرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام".
شدد مدرب حراس الأهلي على أن تقييم مباريات الأهلي والإسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أي مباراة، أو ترتيبهما في جدول المسابقة، كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي والزمالك، فدائمًا ما يقدم الإسماعيلي مباريات قوية أمام الأهلي، وهو ما يؤكد أن اللقاء لن يكون سهلًا على الفريقين، وأنه يأمل أن يكون
وأشار سليمان إلى أن الإسماعيلي حصل على دفعة معنوية من خلال الفوز الذي حققه على الداخلية مع الجهاز الجديد في المباراة الأخيرة له قبل مواجهة الأهلي.
وأكد طارق سليمان أن الأهلي يلعب على بطولة، ومن هنا تأتي صعوبة وقوة المباريات التي يخوضها الفريق.
واختتم مدرب حراس الأهلي قائلًا: إنه لا يوجد فوز سهل حاليًا، خصوصًا مع الوصول إلى المباريات الأخيرة في البطولة، ولكن في النهاية أمام الأهلي 3 محطات يرغب في تجاوزها من أجل الفوز باللقب، والبداية بمحطة الإسماعيلي، التي تستحوذ على فكر الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الحالي.
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