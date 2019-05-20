اليوم.. أهلي جدة يبحث عن تخطي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا

ينتظر عشاق نادي أهلي جدة السعودي، اليوم، مواجهة فريقهم، أمام باختاكور بطل أوزبكستان، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتعد المباراة هي أهم لقاءات اليوم في البطولة الآسيوية، حيث يتصارع الفريقان على المركز الثاني المؤهل لدور الـ 16 في البطولة الآسيوية.

فيحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يحتل

باختاكور المركز الثاني بثمان نقاط، ويحتاج الأهلي إلى الفوز في المباراة فيما يكون التعادل كافيا بالنسبة للفريق الأوزبكي، من أجل التأهل إلى الدور التالي بصحبة السد القطري.

وكان السد القطري ضمن تأهله بالفعل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد وصوله للنقطة 10، وحتى بحالة فوز باختاكور على أهلي جدة

فإن الفريق القطري سيتأهل كوصيف المجموعة.

وتنتظر السد القطري مواجهة سهلة أمام بیرسبولیس الإيراني، والذي فقد حظوظه في مواصلة مشوار البطولة، بعد تذيله المجموعة بـ 4 نقاط.

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موعد مباراة أهلي جدة وباختاكور :

تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة وباختاكور :

يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2 ، بتعليق كل من حفيظ دراجي، وخالد الحدي.