شاهد.. حسن المستكاوي: خطأ الزمالك منح نهضة بركان التفوق

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أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
كان الزمالك واجه فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، على الملعب البلدي لبركان، وتلقى الهزيمة بهدف من دون رد، ومن المنتظر أنتقام مباراة العودة يوم 26 مايو الجاري.
قال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك، وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبان على ثلاثة مدافعين، منح نهضة بركان
وتابع: "أهدر الزمالك ٣ فرص للتهديف، مقابل ٣ فرص للنهضة.. وعمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجمًا".
يذكر أن عمر صلاح، حارس الزمالك الشاب، شارك في المباراة بسبب إيقاف الحارس الأساسي، محمود جنش للطرد في مباراة نصف نهائي الكونفيدرالية، وتعرض بديله عماد السيد للإصابة خلال لقاء الزمالك والداخلية بالدوري.
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