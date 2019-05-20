وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يرافقه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.

تناول اللقاء مناقشة استعدادات وتجهيزات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستقام بمصر 2019، وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لم ولن تدخر الجُهد في توفير متطلبات المنتخب المصري كافة، من دعم ومساندة لإقامة البطولة التى ينتظرها الملايين.

أضاف وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، سواء

في الدوري المحلي، أو المحترفين بالخارج، مُضيفًا إلى أنهم قادرون بخبراتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخهم.

في سياق مُتصل اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، وبحضور اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في جولة لتفقد الإنشاءات الجارية باستاد القاهرة الدولي للتعرف عن قُرب على حجم الأعمال والإنجازات التي تم تنفيذها بالاستاد، شملت الجولة تفقد بوابات دخول

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الجماهير، المُدرجات، المقصورة الرئيسية، قاعات استقبال كبار الزوار، الأماكن المخصصة للإعلاميين، قاعة المؤتمرات، أنظمة الإضاءة، الشاشات، غُرف تغيير ملابس اللاعبين، وأرضية الملعب.

أبدى خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، اعجابُه الشديد باستاد القاهرة الدولي، مُشيدًا بأرضية الملعب الجديدة، وقال إنها من أفضل أنواع أرضيات ملاعب كرة القدم، كما أثنى أجيري على تجهيزات غرف تغيير ملابس اللاعبين، مؤكدًا أنها نفذت وفقًا لأحدث تصميمات الاستادات العالمية.

في نهاية الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية عازمة على أن يكون تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأفضل عبر تاريخ البطولة، ليكون التنظيم للبطولة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر تستطيع وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

حضر الجولة علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، وأحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.