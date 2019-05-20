اخبار الرياضه

جهاد جريشة وأبو الرجال يشاركان في كأس العالم للشباب ببولندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب.

 تقام البطولة في بولندا خلال

الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمها إلى ست مجموعات، على النحو
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الآتي:

المجموعة الأولى: بولندا، كولومبيا، تاهيتي، السنغال

المجموعة الثانية: المكسيك، إيطاليا، اليابان، الإكوادور

Advertisements

المجموع الثالثة: هندوراس، نيوزيلاندا، أوروجواي، النرويج

المجموعة الرابعة: قطر، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الخامسة: بنما، مالي، فرنسا،

المجموعة السادسة: البرتغال، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، جنوب أفريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة وأبو الرجال يشاركان في كأس العالم للشباب ببولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا