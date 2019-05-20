رياضة | ضربة جديدة لريال مدريد في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة لريال مدريد في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب داني كارفخال، لاعب ريال مدريد عن الجولة الأولى في الدوري الإسباني في الموسم المقبل بعدما حصل على بطاقة صفراء خامسة في لقاء الفريق الملكي مع ريال بيتيس أمس(2-0).

وقالت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية، إن كارفخال حصل على بطاقة صفراء بعد تدخله مع جونيور، لاعب ريال بيتيس الذي سوف يكلفه الغياب عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الليجا بالموسم المقبل بسبب تراكم البطاقات.

وتابعت الشبكة أن الفارو أوديورزولا، ظهير أيمن الفريق الملكي سوف يعوض كارفخال في الجولة الأولى بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي تعرض لها في الفترة الماضية.