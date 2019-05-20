رياضة | الأهلي يعلن جاهزية أحمد الشيخ لمباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية أحمد الشيخ لمباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد الشيخ من الناحية الطبية بعد مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري المصري.

وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة في الظهر وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته أمس بعد مشاركته في مران الفريق بصورة طبيعية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تجهيز جميع اللاعبين للمحطات الحاسمة في بطولة الدوري العام بعد وصول المسابقة إلى الأمتار الأخيرة.