رياضة | أمير مرتضى: 70 ألف مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: 70 ألف مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حضور 70 ألف مشجع، لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والمقرر له الأحد المقبل 26 مايو.

وكتب أمير، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود 70 ألف مشجع، اللاعبين تعاهدوا على إسعاد الجماهير يوم الأحد القادم".