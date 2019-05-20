رياضة | 5 أسباب تمنع محمد صلاح من اللعب لريال مدريد.. راموس يظهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب تمنع محمد صلاح من اللعب لريال مدريد.. راموس يظهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقف عدة أسباب أمام انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسردت شبكة "سكاي سبورتس" التي تمنع انتقال محمد صلاح إلى ليفربول بهذه السهولة كما يظهر في عناوين الصحف العالمية وجاءت كالتالي:

1- ريال مدريد يضع محمد صلاح ضمن الخطة البديلة في حالة فشل التعاقد مع هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي أو نيمار أو كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

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2- يورجن كلوب مدرب ليفربول يتمسك باستمرار محمد صلاح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

3- شعبية محمد صلاح في قلعة آنفيلد لا تدفعه للرحيل بعد دخوله قائمة الشخصيات المئة الأكثر تأثيرَا في العالم وفق مجلة "تايم" الأميركية.

4- محمد صلاح لا يفكر في المادة بقدر بحثه عن الإنجازات

5- واقعة محمد صلاح أمام سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قد تكون سببًا في عدم إتمام الصفقة