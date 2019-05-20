رياضة | مفاجأة لاسارتي في مباراة الإسماعيلي

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بدأ الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي فى تجهيز هشام محمد لاعب الوسط، للمشاركة فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن بطولة الدورى الممتاز.

يأتي ذلك لتعويض غياب حمدى فتحى الذى سيغيب عن المباراة للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام إنبى.

وعلى الرغم من جاهزية حسام عاشور للمباراة إلا أن هناك تحفظعلى الدفع به فى وسط الملعب، وبات الخيار الأخير عند المدير الفنى بعد هشام محمد، وأحمد فتحى الذى يدرس الجهاز الدفع به فى الوسط على أن يعود محمد هانى للجبهة اليمنى.