رياضة | كريستيانو رونالدو لا يتبرع لإفطار الصائمين في غزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو لا يتبرع لإفطار الصائمين في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى ممثلون قريبون من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تبرعه بـ1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات لإفطار الصائمين في غزة خلال شهر رمضان.

وذكر موقع "leadstories.com" المتخصص في رصد الشائعات و"الأخبار المفبركة"، أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية لكنه انتشر عبر الشبكة العنكبوتية.

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وكشف الموقع عن أنه أجرى اتصالًا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".