رياضة | مفاجأة مارتن لاسارتي أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مارتن لاسارتي أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي الدفع بالمهاجم مروان محسن على حساب وليد أزارو في مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

وينوى مارتن لاسارتي مكافأة مروان محسن على تألقه أمام إنبي والذي ساهم في فوز فريقه بهدفين نظيفين وذلك لقيادة هجوم القلعة الحمراء بهدف إراحة وليد أزارو للشوط الثاني أمام الإسماعيلي.

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وتعد مباراة الأهلي والإسماعيلي حاسمة في صراع لقب الدوري المصري هذا الموسم.