رياضة | مفاجأة مدوية في انتقال جريزمان إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في انتقال جريزمان إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة اتفاق نادي برشلونة مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب اتلتيكو مدريد على الانتقال لصفوف البارسا في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة لم يتوصل للاتفاق مع جريزمان على الانتقال لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة تفاجأ من إعلان جريزمان في الأيام الماضية رحيله عن اتلتيكو مدريد في الصيف.

ويستطيع برشلونة ضم جريزمان بداية من يوليو المقبل مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد.