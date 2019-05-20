رياضة | رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كروس حتى 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كروس حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من رحيل الألماني توني كروس عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب نشرته إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع الألماني توني كروس لتمديد عقده الحالي حتى يونيو 2023.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي اليوم تمديد عقد الألماني حتى يونيو 2023.

وكان توني كروس ارتبط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل بعد تراجع مستواه في الموسم المنصرم لكن الألماني أعلن في تغريدة له في الفترة الأخيرة بأنه مستمر في البلانكوس.