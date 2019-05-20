رياضة | غضب في الأهلي بسبب لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في الأهلي بسبب لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى أكثر من لاعب داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتحديداً المستبعدين من الأوروجويانى مارتن لاسارتى المير الفني.

جاء ذلك بسبب التهميش المتعمد لهم وعدم النظر إليهم أو تقييم أدائهم والحكم على مستواهم.

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ونقل أكثر من لاعب داخل الفريق لمدير الكرة، سيد عبدالحفيظ، غضبهم الشديد من سوء معاملة لاسارتى لهم فى المران، بتجاهلهم وعدم النظر إليهم.

وطلب عبدالحفيظ من الغاضبين عدم افتعال أى مشكلات خلال الفترة الصعبة الحالية، وتجاوزها للحفاظ على لقب الدورى.