رياضة | أنشيلوتي يرد على طلب كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يرد على طلب كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي مصيره مع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه سعيد بوجودي مع نابولي.

زعمت بعض التقارير الأسبوع الماضي أن كريستيانو رونالدو طلب من يوفنتوس إعادة أنشيلوتي كبديل لماكس أليجري ، لكن المدرب البالغ من العمر 59 عامًا أوضح أنه لن يخرج من نابولي.

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وقال انشيلوتي لقناة سكاي سبورت ايطاليا: لدي شرط جزائي في عقدي حتى 30 مايو ، وآمل أن يفعله نابولي.

أضاف :أنا مرتبط بالنادي وأرغب في البقاء لمدة عامين آخرين. انا سعيد بوجودي هنا.

وسحق بارتينوبي إنتر 4-1 يوم الأحد ، ليبتعد عن النيراتزوري بفارق 13 نقطة.