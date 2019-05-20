انت الان تتابع تفاصيل خبر نادال يتوج باللقب التاسع في بطولة روما الدولية للتنس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:53 صباحاً - حقق الإسباني رافاييل نادال، الأحد، لقب بطولة روما الدولية للتنس المقامة في إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز.

وتغلب نادال في المباراة النهائية على الصربي نوفاك جوكوفيتش بمجموعتين لمجموعة، بواقع 6-0 و4-6 و6-1.

وتعد بطولة روما هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها يوم 12 مايو الجاري وتنتهي اليوم الأحد.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 5 ملايين و791 ألف دولار.