انت الان تتابع جروس يعد جماهير ومجلس الزمالك بالتعويض في الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

جماهير الزمالك

أعرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن حزنه للهزيمة القاتلة (1-0)، أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

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وقال جروس، إن الزمالك سيقاتل في مباراة الإياب، من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب، وأكد أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء، خاصةً في خط الدفاع، بعد أن استقبل الفريق هدفا من هجمة مرتدة، كما وعد جماهير الفريق الأبيض، ومجلس الإدارة، بالتعويض في مباراة الإياب. وأضاف مدرب الزمالك: "لعبنا من أجل الفوز وحاولنا