انت الان تتابع جوارديولا يطالب بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

بيب جوارديولا

يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن هيمنة فريقه مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، لن يتم النظر إليها بعين الاعتبار إلا إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية غير المسبوقة، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب التتويج منذ أيام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، ليكون فريق بيب واحدًا من أقوى الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك الفريق فشل في نقل تلك النجاحات إلى القارة الأوروبية بغد الخروج في آخر موسمين من ربع النهائي.

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وعن ذلك قال جوارديولا بحسب موقع "سكاي سبورتس": "سبق أن قلت إنه سيتم تقييمنا في نهاية المطاف بتتويجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعرف أنه إذا لم نتوج بهذا اللقب، فلن يكون كل ما قدمناه كافيا". وتابع المدرب الإسباني: "سبق أن توجت بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، عندما وصلت إلى برشلونة، كنا محظوظين للغاية