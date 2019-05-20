رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

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سيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا في مباراة الإياب خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق وهو الأمر الذي سيمنح أفضلية مزدوجة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

ومثلما خرج الفريق الأبيض بخسائر في مباراة الذهاب، لديه أيضًا 5 نقاط إيجابية سيكون لها دور مهم في حسم اللقب بمباراة الإياب، وهو ما نرصده في السطور التالية:الجمهورسيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا بالطبع في مباراة الإياب، خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق،

ومثلما خرج الفريق الأبيض بخسائر في مباراة الذهاب، لديه أيضًا 5 نقاط إيجابية سيكون لها دور مهم في حسم اللقب بمباراة الإياب، وهو ما نرصده في السطور التالية: الجمهور الجمهور سيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا بالطبع في مباراة الإياب، خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق، وهو الأمر الذي سيمنح الفريق الأبيض أفضلية مزدوجة، لأنه سيمثل ضغط نفسي أيضًا على لاعبي نهضة بركان الذين أظهروا قلة خبرتهم في مباراة الذهاب رغم الفوز، وهو ما يجب على الزمالك استغلاله بشكل أمثل. عودة بوطيب وجنش عودة بوطيب وجنش أكدت آخر التقارير داخل فريق الزمالك، أن فرصة عودة المهاجم المغربي خالد بوطيب، في مباراة الإياب موجودة بقوة، خاصة أن اللاعب الدولي بدأ تدريبات الكرة بالفعل، للتعافي الكامل من إصابته، لكنه استمر في القاهرة ولم يسافر مع الفريق للانتهاء من مرحلة التأهيل، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي للوقوف على الموقف النهائي من مشاركته في اللقاء، والذي ستمثل مشاركته فيه دعمًا ضروريًا للفريق بعد فقدان جهود المهاجم الثاني عمر السعيد بسبب الإيقاف. Advertisements أيضًا سيدعم الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش" الفريق في مباراة الإياب، بعد عودته من الإيقاف، ويملك الحارس الدولي خبرة في التعامل مع المباريات الكبيرة، مما سيشكل دعمًا جيدًا للأبيض في مباراة الحسم. دفاع مهزوز دفاع مهزوز يقدم لاعبي الفريق المغربي مردودًا جيدًا في الشق الهجومي، لكن هناك نقطة ضعف وضحت في مباراة الذهاب، وهي اهتزاز خط الدفاع، الذي سمح للاعبي الزمالك بتهديده في أكثر من فرصة محققة، كانت كفيلة بخروج الزمالك متعادلًا على الأقل. وأهدر محمود كهربا، ويوسف أوباما فرصتين محققتين للتهديف في الشوط الأول، ووضح في هاتين الهجمتين سوء التمركز الواضح للاعبي الفريق المغربي، وبكل تأكيد يعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا في صالح الفريق الأبيض في موقعة برج العرب. خبرة جروس خبرة جروس بالرغم من الانتقادات التي يتعرض لها المدرب السويسري من وقت لآخر، إلا أنه يثبت في كل وقت قدرته على إدارة المباريات الصعبة والكبيرة، مباراة نهضة بركان أكدت ذلك حتى مع الخسارة، التي جاءت من هجمة مرتدة مفاجئة في الوقت الذي كان يتبادل فيه لاعبو الزمالك الكرة أمام منطقة جزاء أصحاب الأرض. ودفع جروس في الجزء الأخير من المباراة بإبراهيم حسن، ثم محمد إبراهيم، وهو ما منح الزمالك بعض الأدوات الهجومية الجديدة التي كان في مقدورها حسم اللقاء لصالح الزمالك، لولا مرور تسديدة الأول خارج مرمى نهضة بركان بأقل من ياردة. خسارة قريبة خسارة قريبة خسر الزمالك في مباراة الإياب، اثنين من أهم عناصره وهما المهاجم عمر السعيد، والظهير الأيمن حمدي النقاز في مباراة الإياب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وبالتالي سيفقد الفريق الأبيض جهودهما في المباراة المقبلة، لكن في الوقت ذاته تجنب غياب 5 لاعبين آخرين كانوا مهددين لنفس السبب عن المباراة المقبلة، وهم: طارق حامد، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، ومحمود علاء، ويوسف أوباما، وإبراهيم حسن. ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

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