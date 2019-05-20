انت الان تتابع مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

كيليان مبابي

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".

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وأضاف الفرنسي: "آمل أن أتحمل تلك المسؤولية هنا مع باريس سان جيرمان وسيكون ذلك من دواعي سعادتي، ولكن ربما أنضم إلى مشروع جديد". وتابع مبابي: "قلت ما يتوجب علي قوله الآن، فعندما تكون في موقف مثل هذا، يمكنك إرسال رسائل، وأنا أرسلت بدوري بالفعل، وإذا واصلت الحديث، فسيكون الأمر مبالغ فيه، وهذه ليست الرسالة