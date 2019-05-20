وفاة حكم أثناء المباراة في إحدى دول أمريكا الجنوبية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

توفى الحكم البوليفي فيكتور هوغو هورتادو على أرضية الملعب في بوليفيا بعد سقوطه على أرضية الميدان في الدقيقة الـ 54 من لقاء جمع فريقي ألوايز ريادي وأورينتي بيتروليرو.

ورغم تدخل الطاقم الطبي للفريقين ونقله على متن سيارة إسعاف، لكن لم يتم إنقاذ حياته وفتح تحقيق بشأن ظروف الوفاة، لكن الصحافة المحلية البوليفية تتحدث عن أزمة قلبية.

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ويجري الفريق المحلي لقاءاته في مدينة قرب العاصمة لاباز على علو يصل إلى 4150 مترًا عن سطح الأرض وهو علو ينصح بعض الأطباء بتجنب لعب كرة القدم من المستوى العالي فيه.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ناقش مرارًا منع اللعب في ملاعب على مستوى عال عن سطح البحر وخصوصًا في لاباز البوليفية، التي احتجت عدة اتحادات في أمريكا الجنوبية على اللعب فيها.