شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظرية في مران الأهلي.. وفقرة خاصة للتصويب على المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية على أرض ملعب التتش، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين عن مواجهة الإسماعيلي. وأكّد على بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران.

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وأجرى الجهاز الفني بعض الجمل الفنية خلال تدريبات الكرة، تمهيدًا لتنفيذها في مباراة الإسماعيلي.

وخصص لاسارتي فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، شارك فيها رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد حمودي وأحمد طارق سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.