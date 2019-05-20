شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يشارك في مران الأهلي.. وجلسة في الجيم لـ«لطفي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق، الذي أقيم مساء الأحد، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وشارك الشيخ في مران الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

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واكتفى الحارس على لطفي بأداء جلسة في الجيم على هامش مران الفريق، حيث يخضع لبرنامج علاجي بعد شكواه من إصابة في الرباط الداخلي للركبة.

وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، وشارك الشيخ في المران البدني وتدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.