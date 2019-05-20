شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ينشر صورة مع ليلى علوى من كواليس أحد الإعلانات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي، ينشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام تجمعه بالفنانة ليلى علوي من كواليس أحد الإعلانات التلفزيونية. Advertisements يشار إلى أن مؤمن زكريا قد فسخ تعاقده بالتراضي مع فريق أحد السعودي الذي أعير إليه لاعب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، حيث كان مؤمن يأمل في الحصول على فرصة للمشاركة من أجل الانضمام لقائمة الفراعنة التي تخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل . وتعذر قيد مؤمن زكريا بين صفوف النادي الأهلي عقب فسخ تعاقده ويشارك اللاعب في تدريبات القلعة الحمراء دون المشاركة في المباريات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا ينشر صورة مع ليلى علوى من كواليس أحد الإعلانات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.